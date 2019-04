È il giorno di Milan-Lazio: Gattuso El Imbadito, la kryptonite di Inzaghi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso, El Imbadito, l'imbattuto. Gennaro Gattuso, come la kryptonite per Simone Inzaghi. Sei partite, tre vittorie, tre pareggi, zero sconfitte. Che è di fatto come il bilancio di Gattuso contro la Lazio. Nell'ultima sconfitta rossonera contro i biancocelesti, ovvero sette partite fa, sulla panchina del Milan c'era Vincenzo Montella, e come capitano Leonardo Bonucci. Ne fece tre Ciro Immobile, uno Luis Alberto, dall'altra parte uno, della bandiera, Riccardo Montolivo che ora è desaparecido. Da allora: Gattuso vince in campionato, Bonaventura-Cutrone gol, Marusic dall'altra parte. Pari a reti inviolate all'andata di Tim Cup, vittoria ai rigori dei rossoneri al ritorno. In questa stagione: 1-1 a Roma in campionato, autorete di Wallace e gol di Correa. Poi lo 0-0 in Coppa dell'andata, infine l'1-0 timbrato su rigore da Kessie undici giorni fa. Sei gare, mai un ko. Gattuso vede la Lazio e sorride.