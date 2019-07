Ecco chi è il Trezeguet d'Egitto. L'assist-man perfetto per la nuova Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'ala perfetta per il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Un calciatore di piede destro che può giocare su entrambe le corsie offensive, anche come numero 10 in un 4-2-3-1, ma che predilige partire dalla sinistra per rientrare sul suo piede forte e fornire assist al centravanti. L'esterno offensivo egiziano Mahmoud Hassan, noto come Trezeguet, è associato al ben più noto attaccante francese solo per una questione di somiglianza. Non certo per caratteristiche tecniche, perché questo forte esterno offensivo classe '94 che non ha ancora 25 anni è la perfetta spalla del centravanti e quindi di Fabio Quagliarella, capocannoniere dell'ultima Serie A.

Gioca nel Kasimpasa e per conferme sulla sua capacità di mettere il centravanti nelle condizioni ideali chiedere informazioni a Mbaye Diagne che nel passato campionato, prima di trasferirsi al Galatasaray, ha realizzato 20 reti in 19 partite anche grazie al feeling con Trezeguet. Una coppia che ha trascinato fino al vertice una squadra che dopo l'addio del centravanti senegalese è letteralmente crollata, rischiando addirittura la retrocessione.

Tornando a Trezeguet, i numeri sono tutti dalla sua parte: in 65 partite di Süper Lig ha realizzato 22 reti e ha fornito 16 assist vincenti. E' una delle stelle dell'Egitto di Momo Salah e dopo Belgio e Turchia è pronto per il salto in Serie A e quindi alla Sampdoria. Club che con un'offerta importante sta provando a battere la concorrenza di un paio di società inglesi a cui quest'ala egiziana interessa e non poco.