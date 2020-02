Ecco il Genoa 2.0 di Nicola: la salvezza passa (anche) da Marassi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ruggito del "Ferraris". Al triplice fischio del signor Calvarese un boato di liberazione si è levato dalle tribune dopo il successo con il Cagliari per tre punti che tengono più che mai in vita il Genoa. Una gara sofferta, una partita da veri Grifoni. Una vittoria figlia del carattere, della lotta e della determinazioni, elementi cardini del pensiero di Davide Nicola e trasmessi in queste settimane di lavoro al "Signorini" a Criscito e compagni. La cura del tecnico piemontese sta funzionando e sta rivitalizzando i rossoblu, in serie positiva da tre partite: un successo e due pareggi. Dal cambio di gestione tecnica, il terzo della stagione, è indubbio come ci sia stato un cambiamento di marcia con due vittorie raccolte, due pareggi e due sconfitte, per un bilancio complessivo di otto punti in sei gare.

Otto sfide (più una) in casa - Mister Davide Nicola lo aveva detto nel pre-gara: "Voglio un Genoa 2.0 che lavora all'unisono" e le aspettative non sono state disattese. La squadra in campo in tutti gli effettivi, sia in campo che in panchina, e il pubblico sugli spalti hanno lavorato di concerto portando a casa un successo di platino che tiene accesa la lotta salvezza. Proprio sull’effetto Marassi devono puntare i rossoblu. Da qui fino alla fine, il Grifone sarà impegnato nove volte fra le mura amiche: otto gare casalinghe contro Lazio, Parma, Juventus, Napoli, Spal, Lecce, Inter e Verona e il derby del 3 maggio che vedrà la Samp in casa per calendario.

Tentare il colpo in trasferta - Il Nicola pensiero è molto chiaro: tentare di imporre il proprio gioco e cercare di fare risultato contro ogni avversario e in qualsiasi campo. Ecco allora che il Genoa deve cerare di cambiare passo anche lontano da Marassi, a partire da sabato prossimo contro il Bologna. Dopo la sfida contro i rossoblu di Mihajlovic, Criscito e compagni sfideranno Milan, Brescia, Udinese, Torino e Sassuolo. La salvezza passa anche dalle gare in trasferta. La missione per questo Genoa non è e non deve essere impossibile.