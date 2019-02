Edin è tornato: il 'bomber da trasferta' ha ripreso per mano la Roma

Frosinone-Roma 2-3 (5' Ciano, 81' Pinamonti; 30' e 95' Džeko, 32' Pellegrini)

Edin è tornato. Non sarà ancora il bomber capace di andare in doppia cifra delle ultime due stagioni (39 reti nel 2016-2017, 24 nel 2017-2018), ma stasera a Frosinone si è rivisto uno Dzeko nuovamente trascinatore e finalmente decisivo. Un leader dal punto di vista realizzativo (doppietta e assist), ma anche da quello della personalità e del carisma. Il primo a crederci, l'ultimo a mollare.

Non sono certo bastati i costanti fischi di tutto lo Stirpe a intimorirlo (battibecco con gli avversari dopo un pallone restituito in fallo laterale), perché è stato proprio l'attaccante bosniaco a guidare la rimonta giallorossa dopo lo svantaggio iniziale firmato Ciano. Fino alla cosciata sotto porta che è valsa il 3-2 al 95'. Gol, rispettivamente, numero sei e sette in campionato, undici e dodici in stagione. Ma c'è di più, perché le statistiche dell'ultimo periodo mostrano senza alcun dubbio la grande crescita di Dzeko con l'avvento del nuovo anno. Soprattutto in Serie A, dove nel girone d'andata l'ex Manchester City era riuscito a segnare solamente una rete. Invece, sono ben cinque i suoi centri nelle ultime cinque giornate, senza dimenticare i due assist realizzati nell'andata degli ottavi di finale di Champions col Porto (2-1).

"Dzeko è tornato", Roma può gridarlo. E l'aria della trasferta sembra continuare a fargli bene, anzi benissimo: in questa stagione l'attaccante di Di Francesco ha infatti sempre trovato la via della rete, guardando solo al campionato, lontano dalle mura dell'Olimpico. Un gol col Torino, uno con l'Empoli, due con l'Atalanta, uno col Chievo e uno, appunto, la doppietta di Frosinone. La prima gioia dinanzi ai tifosi arriverà proprio nel derby di sabato prossimo?