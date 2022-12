Elmas sul futuro: "Dopo il Napoli vorrei andare in un'altra grande squadra, ma è ancora presto"

vedi letture

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, in un'intervista concessa a De Marke Sports si è soffermato sul suo futuro: “Manca molto al 2050... Ma se penso alla mia carriera, credo di voler vincere per davvero la Champions. Ho già giocato agli Europei e spero di prendere parte ad un Mondiale con la maglia della Macedonia. Dopo il Napoli, se ne avrò la possibilità, vorrei andare in un'altra grande squadra, ma è difficile parlarne ora, poiché è ancora presto e sono giovane”.