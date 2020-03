Emeregnza Coronavirus. La FIFA pensa a cambiare le date del calciomercato

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiega che potrebbero essere riviste le date del calciomercato in base alle esigenze dei club. Non solo: potrebbero essere ritoccate anche formule e applicazioni per trasferimenti come l'obbligo d'acquisto che potrà essere ritoccato al ribasso ma dovrà essere disciplinato da norme internazionali.