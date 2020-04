Emergenza Coronavirus. Borrelli: "Niente Pasquetta in giro, restiamo a casa"

Il numero uno della Protezione Civile, Angelo Borrelli, durante il punto stampa delle 18 ha spiegato. "Siamo confortati dai pochi ricoveri in terapia intensiva". A seguire, però, ha invitato gli italiani a non mollare la presa. "Non andiamo a fare la Pasquetta in giro, dobbiamo restare a casa nel rispetto del distanziamento sociale".