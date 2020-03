Emergenza Coronavirus, Douglas Costa risponde ai suoi fan: "Torno in Italia il 3 aprile"

L'esterno della Juventus Douglas Costa in serata ha fatto una diretta su Instagram per salutare tutti i suoi follower e informarli sul suo stato di salute. "Torno in Italia il 3 aprile", l'appuntamento lanciato dall'ex Bayern Monaco, che durante la prossima settimana farà così ritorno dal Brasile per poi osservare altri 14 giorni di quarantena come impone il Governo a tutti coloro che rientrano dall'estero. Calciatori compresi.