Emergenza Coronavirus. Gomez: "Mi mancano i 25 minuti di macchina tra Bergamo e Zingonia"

Alejandro Gomez, capitano dell'Atalanta, si è raccontato a "Cronache di Spogliatoio" su Instagram, spiegando come il calciatore vive questo momento particolare: "Siamo divisi a metà, quelli rimasti fuori dal centro sportivo con le nostre famiglie e i single che sono rimasti all'interno di Zingonia. Cerchiamo di parlare ogni giorno e capire cosa fare o non fare, per parlare del calendario e di quanto riprenderemo. Mi mancano i 25 minuti di macchina tra Bergamo e Zingonia con la mia musica pensando all'allenamento. Per me quello è il momento in cui sono più solo, lo ritengo più mio. Mi manca molto".