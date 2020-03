Emergenza Coronavirus, il messaggio di Caldara: "Dobbiamo essere tutti una grande squadra"

Attraverso i propri canali social, l'Atalanta ha voluto ricordare a tutti l'importanza di seguire le regole in questo momento così delicato. Un messaggio che il club ha voluto diffondere tramite Mattia Caldara: "Dare un calcio al Coronavirus e metterlo fuori gioco si può. Come? Stando a casa, mantenendo la distanza di un metro e uscendo solo se strettamente necessario. Per farlo dovremo essere tutti una grande squadra e nelle grandi squadre ognuno gioca nel proprio ruolo con grande senso di responsabilità. Mi raccomando, stiamo tutti a casa".