Emergenza Coronavirus, l'appello di Gattuso: "Tutti a casa, è uno sforzo necessario"

Tramite i canali ufficiali del Napoli, l'allenatore Gennaro Gattuso ha voluto inviare un appello a tutti i tifosi per arginare l'epidemia di COVID-19: "Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi del Napoli e del calcio. Stiamo attraversando un momento non bellissimo e vi chiedo di restare a casa perché è fondamentale, ci sono i nostri dottori e infermieri che stanno facendo un buonissimo lavoro. Dispiace per le persone che ci hanno lasciato ma bisogna rispettare le regole. So che è difficile stare a casa ma è necessario che tutti facciano questo sforzo".