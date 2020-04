Emergenza coronavirus, le iniziative dell’Inter - Promesse mantenute, ora l'attesa

Promesse mantenute. La campagna globale di crowdfunding #TogetherAsATeam per l’ospedale Sacco di Milano, le donazioni ingenti da parte del presidente Zhang, della società e di alcuni dei calciatori. Le mascherine, accorse in abbondanza per il Dipartimento della Protezione Civile a uso medico. Così come tutti i vari prodotti sanitari giunti dalla Cina su ordine di Suning che includono indumenti protettivi e prodotti per la disinfezione. Già distribuite a medici e infermieri di tutta Italia che, ogni giorno, donano a noi tutti un sorriso, oltre che una speranza crescente.

In ogni caso, i medici responsabili sanitari delle società di calcio invitano a restare vigili, verso uno scenario di ripresa definito attualmente improbabile. Hanno ribadito a più riprese che “la ripresa del campionato potrà avvenire solo se sussistano le condizioni igienico-sanitarie di sicurezza ambientali ideali ad evitare la diffusione dei contagi e, peggio ancora, i contagi di ritorno”. In questo senso l’Inter è tra le società che seguono esattamente la linea tracciata dai medici del calcio. Ci vuole pazienza, prima o poi si tornerà a giocare e con più fame di prima.