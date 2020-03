Emergenza Coronavirus. Samp, Audero: "I miei compagni positivi al COVID-19 stanno bene"

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista al portiere della Sampdoria Emil Audero. Si parte, ovviamente, dall'emergenza legata al Coronavirus: "È una condizione nuova e inimmaginabile, e il primo pensiero è dedicato a parenti ed amici, a chi ha perso gli affetti più cari, a quanti affrontano questa emergenza mondiale in prima linea. Da atleta professionista, dovendo restare in casa bisogna fare molta più attenzione all’alimentazione e, per quanto possibile, mantenere un po’ la condizione. Audero parla anche dei compagni di squadra positivi al COVID-19: "Non sono preoccupato. Gli aggiornamenti fra di noi arrivavano in diretta, sapevo che i compagni stavano e stanno bene. Ma, soprattutto, ci ha reso felici sapere che il dottor Baldari stava meglio". Una battura anche sulla stagione del club blucerchiato: "Dopo la partenza difficile, come prestazioni la squadra ha trovato continuità. La compattezza al nostro interno ci dà la forza di pensare positivo"