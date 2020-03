Emergenza Coronavirus. Tebas: "Vogliamo finire la Liga entro il 30 giugno"

Il numero uno della Liga spagnola, Javier Tebas, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport spiegando i programmi per il campionato iberico: "C'è solo un obiettivo, finire il 30 giugno, presto faremo il calendario. Sarà pronto in 7-10 giorni e l'idea è quella di ripartire tra il 14 e il 18 maggio. Per il momento sforare a luglio è solo un'alternativa. Tagliare i salari a giocatori e dirigenti? Non possiamo escludere nessuna ipotesi".