© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell’Empoli, Afriyie Acquah, ha commentato ai microfoni di Radio Lady la vittoria contro il Torino. Queste le sue parole raccolte da Empolichannel.it: “Era una partita importante per noi. Abbiamo vinto e superato il Genoa in classifica: questo era il nostro obiettivo. La squadra ha meritato questo risultato per come ha giocato e per quello che ha fatto vedere. Dalla vittoria contro la Fiorentina abbiamo capito che ce la potevamo fare. Pensando partita per partita siamo arrivati qui. Noi dobbiamo andare a Milano per provare a vincere. Manca solo una partita: se vinciamo saremo salvi. La nostra mentalità è quella di andare forte e provare a portare a casa i tre punti".