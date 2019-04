© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita assolutamente decisiva, in un senso o nell'altro. Empoli e SPAL si affronteranno alle ore 15 al Castellani: gli azzurri sono a caccia della vittoria per provare ad uscire dalla zona retrocessione, mentre gli uomini di Semplici vincendo potrebbero salire a quota 38 e tirarsi fuori quasi definitivamente dalla lotta per non retrocedere.

Andreazzoli deve fare i conti con diverse assenze pesanti, su tutte quelle di Pajac, Silvestre, Antonelli e Farias. Mentre Semplici non ha a disposizione lo squalificato Fares.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Empoli (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Nikolaou; Di Lorenzo, Traore, Capezzi, Bennacer, Dell'Orco; Krunic, Caputo

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Bonifazi, Vicari; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Floccari, Petagna