© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con l'arrivo la scorsa estate dal Milan di Luca Antonelli lo spazio nell'unidici titolare dell'Empoli si è ridotto per Manuel Pasqual. Per questo motivo il nome del terzino ex Fiorentina è finito al centro dei rumors di mercato. Su di lui, secondo quanto riportato da TuttoB.com, si sarebbero mosse Brescia ed Hellas Verona-.