Ennesima sfida Juve-Inter. Chong al centro, lo United non si arrende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tahith Chong da Willemstad, riccioli ribelli e origini di Curaçao, a quindici anni ancora da compiere aveva una tribuna d'osservatori al seguito a ogni partita. Il Manchester United vinse subito la corsa, a nel 2016 decise di prenotarlo e nel 2018 Josè Mourinho lo chiamò per la gara contro la Juventus in Champions League. Under 18, Under 23, l'infortunio presto dimenticato, quella di Chong è stata una corsa rapida che per adesso però lo ha visto giocare in prima squadra solo poche volte. Sprazzi di professionismo, spifferi in Premier League, qualche apparizione in Europa, soprattutto in questa stagione. Però non ha lo spazio sperato, per questo Chong pensa all'addio. Per questo non ha ancora accettato il rinnovo.

Offerta Juve, l'Inter c'è La Juventus da tempo ha preparato un contratto da 2 milioni di euro per Chong, gli incontri con gli agenti della sua agenzia sono stati frequenti e una bozza di contratto è praticamente pronta. Ieri però si è inserita l'Inter: l'entourage ha incontrato la dirigenza, Ausilio e Marotta provano il sorpasso e l'asta è così al rialzo per uno dei migliori esterni d'attacco baby del globo. E il Manchester United? Fonti inglesi dicono che a breve arriverà una nuova proposta economica per Chong. Un progetto tecnico a lungo termine che ingolosirà il giocatore. Che presto sceglierà il suo futuro...