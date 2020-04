Entella, Gozzi spalleggia Lotito: "Stavolta ha ragione, tanti club a rischio sparizione"

vedi letture

Il patron della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha parlato del rischio a cui va incontro il calcio in caso di annullamento della stagione: "Secondo me ha ragione Lotito, fallirà un numero rilevantissimo di società. Molte, soprattutto in Lega Pro, vivono del minutaggio dei giovani che porta con sé la mutualità della Serie A. Ma senza diritti tv non c’è mutualità. Anche molte società di A e di B erano in difficoltà già prima, figuriamoci ora. Tanti club italiani vivono della munificenza dei loro proprietari. I bilanci in perdita vengono ripagati dai proprietari e dalle loro aziende, ma ora, prima, bisogna salvare le aziende", ha detto al Corriere dello Sport oggi.