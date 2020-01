Michael Laudrup, leggenda del calcio danese, ha commentato il passaggio di Christian Eriksen dal Tottenham all'Inter: "Abbiamo tutti seguito la sua situazione. Non ha rinnovato e cambierà squadra, si presume che sarà titolare nell'Inter. È un'esperienza positiva per lui ed è un'ottima notizia per la nazionale danese, perché Eriksen andrà agli Europei in forma, e non dopo aver giocato solo la metà o un terzo delle partite", riporta bt.dk.