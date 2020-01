Eriksen chiede al Tottenham di essere ceduto a gennaio. L'Inter spera

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky in giornata c'è stato un incontro tra Christian Eriksen e il presidente del Tottenham, Daniel Levy. Il centrocampista danese ha ribadito la volontà di lasciare il club in questa finestra di mercato. Gli Spurs per liberare il giocatore chiedono 20 milioni di euro, con l'Inter che cerca di abbassare le pretese.