© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante si sia chiusa da appena quattro giorni la finestra di mercato estiva i rumors non si fermano. In particolare per quanto riguarda l'Inter che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, avrebbe iniziato a valutare due giocatori che andranno in scadenza di contratto nel prossimo giugno con il Tottenham. Si tratta di Christian Eriksen e Toby Alderweireld. Per entrambi è in piedi anche una trattativa per il rinnovo di contratto con gli Spurs ma niente è ancora definito.