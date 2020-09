Eriksen-Inter, il video del colloquio decisivo del danese con Levy e Mourinho

Un interessante retroscena sulla trattativa che ha portato Christian Eriksen a vestire la maglia dell'Inter è stato svelato dalla serie Amazon dal titolo All or Nothing, dedicata appunto al Tottenham. In un'anteprima rilasciata stamattina, il documentario mostra il colloquio decisivo tra il danese, il presidente Levy e José Mourinho. Il numero uno del club londinese si rivolge ad Eriksen dicendo: "L'ho detto già a José e voglio che sia chiaro sin da subito: non vogliamo che tu vada via. Per l'aspetto finanziario ti ho sempre detto che qualunque offerta ti fosse arrivata da un altro club, noi l'avremmo eguagliata. Perciò non ci sono dubbi che il motivo di una tua partenza non è quello economico".