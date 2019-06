Eriksen nella lista dell'Inter. Costa 70 milioni, c'è anche il Real Madrid

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen nel mirino dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri starebbero facendo più di un pensierino sul centrocampista in uscita dal Tottenham. L'idea - si legge - è quella di fare di Eriksen il colpo da regalare ad Antonio Conte per accorciare immediatamente il gap con la Juventus.

Il contratto del giocatore - Il contratto di Eriksen con gli Spurs scadrà nel 2020: senza rinnovo, è chiaro che il club londinese dovrebbe entrare nell'ordine di idee di venderlo in questa sessione per evitare di perderlo a zero. E l'Inter si è informata nei dettagli sulla situazione dell'ex Ajax. Su di lui da tempo c'è il Real Madrid, ma i rapporti tra i due club sono tutt'altro che idilliaci (per utilizzare un eufemismo) anche a causa della polemica scatenata da Pochettino nei giorni immediatamente precedenti alla finale di Champions. Sulla valutazione del cartellino non può non incidere la scadenza del contratto, tra 12 mesi: ecco perché sono lontani i tempi dei numeri a tre cifre - sottolinea il quotidiano -. Ragionevolmente si può pensare che per 60-70 milioni l’affare possa entrare nel vivo. E l’Inter pensa di avere le carte giuste per entrare in corsa.