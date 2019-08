ESCLUSIVA TMW - Apolloni: "Parma, bel colpo Darmian. Può fare il centrale"

© foto di Giovanni Padovani

Matteo Darmian è atteso domani a Parma per le visite mediche. L'ex Torino sarà un rinforzo degli emiliani dopo che ha rescisso col Manchester United. "E' un gran colpo per la squadra di D'Aversa, arriva un terzino che ha mostrato il suo valore anche in Nazionale, dice a TMW Luigi Apolloni, grande ex dei gialloblù. "Credo che possa inserirsi subito rispondendo alle richieste del tecnico. Il Parma fa certamente un salto di qualità. Cercavano un difensore e Darmian oltre che il ruolo di terzino può svolgere anche quello del centrale in una difesa a tre. Può insomma tornare molto utile nella trasformazione tattica della squadra"

Finora che impressione le ha fatto il Parma, avendolo visto anche contro la Juve?

"La partita di sabato scorso non ha un valore assoluto, anche se francamente durante il match non si è vista un'enorme differenza tra le due squadre. E' anche vero che siamo ancora all'inizio della stagione. Certo è che in alcuni frangenti il Parma ha creato problemi ai bianconeri. Ora vedremo il Parma con le squadre di pari livello e misureremo così il valore effettivo anche del mercato".

Che campionato si aspetta?

"L'anno passato l'avvio era stato straordinario, poi la squadra ha penato alla fine forse anche a causa di un po' di rilassamento. Credo che faranno tesoro dell'esperienza dell'anno passato e prevedo un campionato che possa vedere il Parma salire qualche posizione. Con il mercato che è stato fatto credo che sia possibile vedere i gialloblù un po' più avanti in classifica rispetto all'anno passato".