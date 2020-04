esclusiva Apolloni: "Parma, Giovinco ottima idea. L'Europa sarebbe la ciliegina sulla torta"

vedi letture

Il Parma ha in mente di provare a riportare in Italia, con la maglia gialloblù, Sebastian Giovinco. Il ds Faggiano ha lanciato questa ipotesi a proposito della sostituzione di Kulusevski, che dalla prossima stagione vestirà la maglia della Juventus. "L'idea di prendere Giovinco è ottima idea perchè c'è il vantaggio che è già stato a Parma conosce l'ambiente e l'inserimento potrebbe essere più facile", dice intervenendo al TMW News Luigi Apollioni, grande ex parmense. . "Cambiano ovviamente le caratteristiche perchè Giovinco è un calciatore che ha più fantasia ed è capace di far gol. Ha meno forza di Kulusevski che ha comunque una buona tecnica".

Alla ripresa del campionato che cosa ci si può aspettare dal Parma? Europa possibile?

"Ci si aspetta tanto, si spera che continui a far bene, magari togliendosi la soddisfazione di arrivare in Europa. Sarebbe la ciliegina sulla torta. E' chiaro che in ogni caso il primo obiettivo è salvarsi, poi una volta raggiunta la permanenza in A ci si aspetta che possa arrivare in Europa dando soddisfazione ai tifosi e a tutto l'ambiente" .