esclusiva Apolloni: "Parma, giusto pensare a crescita graduale e settore giovanile"

Il Parma è ufficialmente della famiglia Krause. Un giorno molto importante per il club e nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Luigi Apolloni, autentico simbolo dei gialloblù: "Bellissima novità, c'è una continuità dopo che gli imprenditori locali avevano preso a cuore le sorti del calcio a Parma portandolo velocemente in A dove è rimasto poi anche grazie all'ottimo lavoro di D'Aversa. Avevano sempre detto che avrebbero cercato una figura importante che potesse sviluppare il loro lavoro anche con più forza. Fondamentale che ora si dica da parte della nuova proprietà di voler crescere passo passo e che si prendano risorse dal settore giovanile, primario per un club di provincia. La valorizzazione dei giovani come è successo in passato può dare un'impronta e un senso d'appartenenza alla società. Ora serve mantenere la categoria, questa è la cosa importante. Poi attraverso degli investimenti mirati si potrà crescere. Mi sembra che le intenzioni della proprietà siano quelle giuste. Liverani? Ha dimostrato di essere allenatore con una visione di gioco verso lo spettacolo. Al calcio italiano adesso si chiede anche di arrivare ai risultati attraverso il bel gioco. La campagna acquisti entrerà ora nel vivo, i nuovi proprietari daranno le loro direttive e si confronteranno col tecnico e ds per continuare un lavoro iniziato tempo fa".