ESCLUSIVA TMW - Arezzo, l'ag di Sala. "Il fatto che sia in C fa riflettere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Sala, per rendimento e qualità, non è solo tra i migliori giovani ma tra i calciatori col più alto rendimento dell'intera Serie C. Per questo, e non solo, è di diritto nella classifica dei migliori 100 nati dopo il 1 gennaio del '98 di Tuttomercatoweb.com. "Per fortuna oggi, Mancini, ha dato un segnale importante coi giovani -spiega Tullio Tinti, agente del ragazzo con Paolo Castellini, su queste colonne-: se lui che ha perso la finale col Portogallo, ai supplementari, deve giocare in C, bisogna riflettere. Giocare fa bene, anche nella terza categoria italiana, ma è il limite del nostro paese: si prendono giocatori all'estero solo perché giocano in Olanda, dove giocano tutti i nostri. C'è il rischio che perdano tempo, autostima e voglia: Sala per fortuna è intelligente, scrupoloso, sta facendo un campionato brillante, recupererà il terreno perduto e scalerà le categorie dal prossimo anno".