ESCLUSIVA TMW - Ballotta: "Viviano ok per la Spal. Inter valuta dopo Handa"

Il mercato di gennaio sta portando varie novità tra i portieri (oltre ad una serie di ipotesi). Emiliano Viviano ad esempio è il nuovo portiere della Spal ma anche tante altre soluzioni stanno per decollare. Ne abbiamo parlato con Marco Ballotta, che dall'alto della sua esperienza fa una panoramica completa. "Viviano non ha avuto un'esperienza fortunata in Portogallo e ora ha colto l'occasione per tornare in Italia - dice a Tuttomercatoweb.com - è un portiere assolutamente affidabile, giusto per la Spal in un ruolo in cui la squadra ferrarese non era copertissima. E' un usato sicuro, ha l'esperienza giusta per la Spal in questo momento in cui c'è bisogno di concretezza per lottare per restare in A".

Se non ora, a giugno invece l'Inter potrebbe prendere il giovane brasiliano Brazao dal Cruzeiro...

"Tutte le società studiano i giovani interessanti. E l'Inter deve valutare il dopo Handanovic, fermo restando che lo sloveno ha ancora davanti a sè anni ad alto livello. Le grandi squadre comunque devo saper programma a lunga gittata.

A proposito di giovani che cosa pensa di Jandrei, che arriva al Genoa?

"Lo conosco poco, non so come e se sarà utilizzato. Di sicuro il nostro campionato è molto diverso e i portieri trovano più difficoltà".

Marchetti potrebbe arrivare alla Fiorentina in casi di partenza di Dragowski: che ne pensa?

"Da un po' di tempo attraversa una fase particolare della sua carriera. Ha provato a ritrovarsi al Genoa ma non gli è andata bene ed è stato relegato al ruolo di secondo. L'esperienza non gli manca, deve capire se il ruolo di secondo può essere soddisfacente per lui. O se invece può giocarsela eventualmente con Lafont. In quest'ultimo anno si è un po' perso però può essere una soluzione interessante".

Sempre in tema di portier, Scuffet come si rilancia? Potrebbe ripartire dal Foggia

"Ha avuto il momento buono per fare il salto di qualità, ora deve ricominciare da capo. Se andrà in B dovrà far vedere le sue doti. E' ancora giovane e può rifarsi".