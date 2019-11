ESCLUSIVA TMW - Baronchelli: "Balotelli sta diventando un problema"

© foto di Lorenzo Marucci

Mario Balotelli svogliato e allontanato dal campo da Grosso durante l'allenamento. Un altro episodio negativo che non aiuta per la serenità della squadra alla ricerca della salvezza. "Per Grosso non è semplice questa situazione. Balotelli doveva essere un valore aggiunto e invece sta diventando un problema a livello di gestione", dice a TMW Giuseppe Baronchelli bresciano ed ex difensore delle rondinelle. "Se viene meno la fiducia e il rispetto del gruppo è tutto più difficile. Conosco Grosso ed è una persona moderata, rispettosa ed educata. Se lo ha allontanato c'erano motivi seri. Bisogna vedere se Balotelli era recidivo. Di sicuro non ne giova il Brescia che per salvarsi ha bisogno di concentrarsi su altro".

Deluso fino a questo momento da Balotelli?

"Sì. Questa per lui dovrebbe essere l'ultima chance. Lo aspettano anche in Nazionale... Ma con questo atteggiamento condiziona il gruppo. Del resto l'accentratore di tutto quanto è lui. Si sapeva che la sua avventura al Brescia poteva andare benissimo o malissimo. Non dico che finora sia andata malissimo ma la considero non positiva".

Parlando del Brescia, quante possibilità ci sono per la salvezza?

"Credo che sia un'ottima squadra per poter restare in A. Ha sbagliato solo le partite con Bologna e Udinese, mentre quella col Torino non la giudico essendo stata la prima di Grosso. C'è un buon organico, purtroppo quella che doveva essere la ciliegina sta mettendo in difficoltà il gruppo. In ogni caso credo che il Brescia se la giocherà fino alla fine".