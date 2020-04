esclusiva Baronchelli: "Querelle Cellino-Lotito? Ognuno guarda ai suoi interessi"

Il presidente del Brescia Cellino non intende far riprendere il campionato alla sua squadra. E ha anche attaccato il patron della Lazio Lotito che invece vorrebbe tornare in campo. "Ognuno guarda ai suoi interessi, il patron biancoceleste vuol riprendere a giocare perchè c'è in ballo lo scudetto", dice intervenendo al TMW News Giuseppe Baronchelli, bresciano ed ex calciatore delle rondinelle. "Dall'altra parte Cellino vede difficile il percorso salvezza e ogni proprietario dunque cerca di portare l'acqua al suo mulino. Comunque in questo momento dobbiamo toglierci tutti dalla testa il discorso economico e guardare alla salute della gente. La cosa più normale è pensare a persone che tra un po' di tempo non avranno lavoro, saranno a casa con situazioni difficili da gestire. In generale, tornando alla querelle Cellino-Lotito entrambi dovrebbero fare un passo verso il centro, servirebbe più etica che finanza"

Dovesse in qualche modo riprendere il campionato e se ci fosse anche il Brescia quali chances di salvarsi avrebbe la squadra di Lopez?

Oggi la classifica dice che per il Brescia è difficile ottenere la salvezza. Ripartire sarà molto complicato per tutti, così come è dura valutare chi potrà vincere il campionato e chi potrà restare in Serie A. Sarà un torneo a sè con 12 partite. Al Brescia servirebbe un bel filotto per salvarsi. Ma le opportunità ci sono ancora e c'è un giocatore come Balotelli che può fare la differenza se si mette in testa che può far salvare il Brescia. Mi auguro che questa impresa possa avvenire anche se non la vedo affatto semplice" .