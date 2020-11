esclusiva Berni: "Viola ancora fragile. Callejon punta non sta nè in cielo nè in terra"

Durante il TMW News è intervenuto Fabrizio Berni. Ex genoano ha detto inizialmente la sua sul derby della Lanterna: "E' sempre vissuto con intensità, la situazione peggiore è per il Genoa mentre la Samp vive in un momento di entusiasmo. Ci vogliono nervi saldi per non andare fuori giri. Per quanto riguarda i tecnici, ho sempre avuto simpatia per Maran fin dai tempi del Vicenza. Ranieri è comunque un gran condottiero, uno della vecchia guardia: pochi discorsi ma fatti concreti. Poco calcio sui libri ma molto sul campo". Poi da ex viola ha detto: "Sono preoccupato per la Fiorentina, pensavo che la squadra fosse migliorati. Ancora non è stata trovato la qaudra, è fragile come temperamento. L'atteggiamento tattico si presta a qualche critica, qualche giocatore è fuori ruolo. Callejon punta non sta nè in cielo nè in terra. E anche a metà campo i giocatori sono poco complementari tra loro. Amrabat è costretto a fare il regista basso e non è il suo ruolo. Ci sarebbe Pulgar che però è reduce da una stagione negativa. E poi Duncan, pagato una cifra importante, è utilizzato di rado. La squadra non ha una sua fisionomia e fa fatica anche in partite abbordabili. La Roma? Sulla carta è più forte dei viola, ma anche i giallorossi non hanno trovato continuità. Mi domando se da parte Iachini valga la pena continuare su un modulo, il 3-5-2, che non ha dato grandi esiti".