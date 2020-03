esclusiva Caputi: "Europei 2021 scelta saggia anche per portare avanti i campionati"

vedi letture

Impossibile pensare di disputare gli Europei a giugno vista l'emergenza Coronavirus. E infatti oggi è arrivata la decisione dell'Uefa di spostarli all'anno prossimo, al giugno 2021. "Scelta giusta e saggia", dice a Tuttomercatoweb.com Massimo Caputi, responsabile dello sport de Il Messaggero. "Anche perchè se si volevano portare avanti campionati e coppe non c'erano altre possibilità. Averli spostati ci permetterà di avere una competizione che si disputerà nel migliore dei modi. Peraltro adesso non sappiamo bene come e se finirà questa stagione. In Italia l'emergenza può forse finire un po' prima rispetto ad altre nazioni che hanno sottovaluto il problema".

Per la Nazionale di Mancini cosa significa giocare gli Europei il prossimo anno?

"Volendo trovare un lato positivo, un anno in più può essere positivo per i nostri giovani per fare esperienza e maturare. A livello tecnico non cambia nulla, ma la nostra Nazionale potrà avere più forza e consapevolezza. In più ci saranno recuperi importanti come quello di Zaniolo"

Ci sarà anche Chiellini?

"Per i più anziani questo spostamento può essere un problema. Ma credo che Chiellini possa esserci e possa 'sfruttare' questo slittamento per recuperare ancora meglio".

Se si fosse giocato quest'anno la nostra Nazionale avrebbe potuto vincere?

"A mio parere abbiamo un gruppo forte. E' una squadra, c'è entusiasmo, c'è coesione, i calciatori credono nell'allenatore e giocano davvero un bel calcio".