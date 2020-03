esclusiva Collovati: "Eriksen? Problema di collocazione. E deve abituarsi all'uomo addosso"

vedi letture

L'Inter vista da Fulvio Collovati, ex difensore nerazzurro. La partita di ieri contro la Juventus ha evidenziato alcuni limiti della squadra di Conte che dopo la rete del vantaggio bianconero non ha saputo reagire: "Caratterialmente a mio parere non è ancora pronta - dice a Tuttomercatoweb.com - di solito le squadre di Conte se subiscono gol poi hanno quella cattiveria con cui provano a riemergere. E invece ieri all'Inter si sono piegate le gambe. E' una squadra che ancora non è matura".

C'è chi ha detto che Lukaku, ieri protagonista di una gara da dimenticare, segna solo con le piccole...

"Giudicarlo in modo negativo per questa partita mi sembra riduttivo. Ieri è vero, non c'è stato ma bisogna metterlo in condizione di poter essere determinante. Non si può pretendere che faccia gol e assist. Ieri è mancata tutta la squadra"

Capitolo Eriksen: perché non si è integrato?

"E' un giocatore di difficile collocazione e l'ho sempre detto. Ho seguito spesso il Tottenham ed è un giocatore che ha grandi qualità ma ad un ritmo un po' compassato. Se Conte non lo fa giocare titolare significa che non lo ritiene pronto. L'ultimo anno al Tottenham era finito ai margini e non per questioni contrattuali"

Non è da 3-5-2?

"Non credo sia un problema di modulo. E' una questione di passo e di collocazione. In Italia deve abituarsi all'uomo addosso".