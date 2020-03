ESCLUSIVA TMW - Coronavirus, Modesto: “Olympiacos e Nottingham, come cambia lo scouting"

esclusiva Coronavirus, Modesto: “Olympiacos e Nottingham, come cambia lo scouting"

“Sono in Grecia, tre giorni fa ero in Inghilterra”. Francois Modesto, un passato da calciatore in Italia, oggi è il capo scout di Olympiacos e Nottingham, due squadre unite dallo stesso proprietario che nei giorni scorsi è stato colpito dal Coronavirus. “In Italia avete fatto bene a chiudere tutto, vi auguro di reagire. E di tornare a fare le piccole cose di ogni giorno che ci sembrano normalità”, dice Modesto a TuttoMercatoWeb.

Fino a ieri in Inghilterra snobbavano il problema, oggi dopo i contagi di alcuni calciatori hanno deciso di rinviare il campionato.

“Ero li tre giorni fa. Tutto aperto, tutti in giro, nei pub, nei ristoranti. A Londra treni pieni, dicevano di fare la vita normale e in caso di sintomi di farsi controllare. Probabilmente anche in Italia qualche settimana fa il problema era sottovalutato, poi vista la gravità sono stati presi dei provvedimenti”.

Sempre con la valigia in mano, a caccia di talenti. Come cambierà il suo lavoro ai tempi del Coronavirus?

“Oggi conta più la salute della gente rispetto al lavoro. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto con i cellulari e i computer. Da oggi si sono fermati alcuni campionati. Ieri abbiamo giocato, probabilmente ci fermeremo anche in Grecia. Cambierà tanto: ai miei scout ho detto di lavorare al computer. Ovviamente ci siamo portati avanti già da un po’ studiando tanti calciatori, ma bisognerà vedere come finirà. Se il campionato riprenderà, le date del calciomercato e molto altro. Dobbiamo stare uniti”.

Dalla Grecia all’Inghilterra, come si vive il Coronavirus nelle due Nazioni? Il vostro presidente, proprietario di Olympiacos e Nottingham, è risultato positivo...

“Ho vissuto due mondi diversi: in Grecia stanno chiudendo bar e ristoranti; in Inghilterra non è una situazione drammatica come in Italia ma anche se mi auguro di no credo che pure si arriverà a misure drastiche se sarà necessario: fino a ieri si giocava con gli stadi pieni e oggi finalmente hanno deciso di sospendere i campionati”.

Altre misure adottate in Grecia?

“I miei figli da una settimana non vanno più a scuola. In pochi giorni credo che chiuderà tutto anche qui per rallentare l’epidemia. L’Italia ha fatto la scelta giusta anche se le immagini che scorrono in tv fanno paura. Ma non bisogna uscire da casa”.

Avete fatto i test dopo aver saputo della positività del vostro presidente?

“Si, chiaro. Tutti. Sia all’Olympiacos che al Nottingham. Fortunatamente i test sono risultati tutti negativi”.

Diego Costa che approfittando della ribalta della Champions League tossisce davanti alle telecamere per scherzare è una brutta immagine.

“Davanti all’ignoranza della gente cosa si può dire? Con i morti non si scherza”.