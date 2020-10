ESCLUSIVA TMW - De Sisti: “Iachini? La fortuna dei tecnici dipende anche dai calciatori...”

esclusiva De Sisti: “Iachini? La fortuna dei tecnici dipende anche dai calciatori...”

vedi letture

Al Festival dello Sport della Gazzetta, a Milano, Picchio De Sisti ha ricordato- come da tema dell’incontro odierno - la storica vittoria dell’Italia per 4-3 contro la Germania. “E’ il punto più alto della mia carriera calcistica”. Poi sulla sua Fiorentina e le voci sulla panchina di Iachini ha detto: “Iachini meriterebbe di lavorare tranquillo. Ogni allenatore non può mai sentirsi al sicuro. Ma la forza e la fortuna di un tecnico dipende dai calciatori. Nella Fiorentina Ribery se gioca cambia il volto della squadra”. E poi sulla Roma: “Fonseca? Vale lo stesso discorso, il mondo degli allenatori è strano e l’esonero può essere sempre dietro l’angolo. Ma la sua cultura calcistica italiana è ora più ampia. La Roma è stata ora completata, non so se sarà da Champions perché le concorrenti sono tante”

Clicca sotto per guardare l’intervista completa