esclusiva Ds Shakhtar sfida l'Inter: "Stagione straordinaria. Ma hanno più pressione loro"

vedi letture

Una sfida storica. In un momento storico. Lo Shakhtar Donetsk è una delle squadre di maggior talento d'Europa ed è l'ultimo scoglio, tosto da superare, prima della finale di Europa League per l'Inter. Una formazione plasmata nei suoi migliori talenti da Josè Boto, direttore sportivo degli ucraini, scopritore tra gli altri, nel corso degli anni, di Joao Felix e Ruben Dias al Benfica. Ed è nel giorno della vigilia della gara che Boto racconta le sue emozioni con Tuttomercatoweb.com.

Quali sono le sue sensazioni per questa storica ed unica Final Four di Europa League?



"È un momento unico nella storia. Quando ci pensi a fondo realizzi che è un periodo non normale e mi manca la normalità. Però quando la palla inizia a rotolare me ne dimentico e conta il calcio, conta quello".

Quanto è stato difficile giocare ed essere concentrati durante questo periodo difficile? Avete fatto grandi cose prima in Ucraina e ora in Europa con una grande partita con il Basilea.

"È difficile, ma come ho detto quando la palla inizia a rotolare tutti se ne dimenticano. Abbiamo fatto una stagione eccezionale, anche prima di questa partita abbiamo messo in campo un buon calcio in Europa, in Champions prima e in Europa League poi contro Benfica e Wolfsburg".

Cosa ne pensa dell'Inter? Sono i favoriti domani o è davvero 50 e 50?

"Se la mettiamo in numeri sì, dico cinquanta e cinquanta. L'Inter viene da un grande campionato, però, noi no e credo abbiamo più responsabilità di noi".

Il giocatore che la spaventa di più è Lukaku, considerata la sua forma recente?

"L'Inter è un'ottima squadra, non è solo un giocatore, non possiamo concentrarci solo su Lukaku".

C'è qualche loro giocatore che le piacerebbe togliere dalla formazione di Conte?

"Molti.."

Lo Shakhtar è uno dei club più talentuosi dell'Est Europa ma di tutto il Vecchio Continente. Tanti talenti brasiliani ma anche crack europei. Che segreto avete?

"Il segreto è la visione del presidente e questa non cambia a causa dei risultati.Tutti sanno che dobbiamo lavorare secondo le sue idee e lo facciamo con entusiasmo, perché è il segreto di questo club. Che è come una famiglia".

Marcos Antonio e tutti gli altri: chi sarà la prossima star dello Shakhtar che arriverà in Europa?

"Posso solo dire che in futuro verranno sicuramente stelle dallo Shakhtar...".