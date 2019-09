ESCLUSIVA TMW - Dt San Marino: "Belgio, che onore. Ripartiamo dai giovani"

Fonte: dall'inviato a San Marino, Francesco Benvenuti

Massimo Bonini, direttore tecnico della Nazionale di San Marino, si prepara a un grande appuntamento: la sfida di oggi contro il Belgio. Di questo e del movimento calcistico della Federazione del Titano parla in esclusiva con Tuttomercatoweb.com. "Per noi è un veicolo pubblicitario importante, abbiamo la possibilità di far conoscere il nome di San Marino nel mondo. Il fatto che arrivino tutti questi tifosi è un'abitudine, abbiamo organizzato anche l'Europeo Under 21, siamo pronti e preparati. In campo, semmai, arriva il difficile...".

Con una rosa non certo profondissima...

"Abbiamo la possibilità di scegliere i ragazzi su 30mila abitanti, abbiamo solo due professionisti ed è difficile competere con chi tra 50 milioni di abitanti sceglie i migliori".

Come migliorare la realtà?

"Dalla base, partendo dal settore giovanile. Vogliamo farli giocare insieme, quelli bravi cerchiamo di farli andare tra i professionisti".

Come si vivono certe gare come quella col Belgio?

"Bene, soprattutto per i giovani. Tutti vengono allo stadio, è una festa ed è bello confrontarci coi migliori al mondo. E' una fortuna. Noi purtroppo non ci prepariamo come i professionisti, i ragazzi lavorano, siamo dei dilettanti e non abbiamo il tempo per prepararle".

Come vivono le altre nazioni le sfide con San Marino?

"C'è rispetto ed è motivo di soddisfazione. Noi cerchiamo di fare il possibile, tutti ci rispettano. I nostri tifosi? Sanno e sappiamo le nostre potenzialità ma c'è grande attaccamento, vengono a vedere volentieri le partite anche se purtroppo il risultato è spesso problematico".

Dove si può intervenire per crescere, adesso?

"Sui settori giovanili: tanti smettono perché vanno a stiduare magari a Milano o hanno lavori. Spesso, quando facciamo le convocazioni, non vengono dati permessi di lavoro. Cerchiamo di creare una base più ampia".