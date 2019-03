“Merita tutto. Davvero. Ha superato tanti ostacoli, è un combattente”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del centrocampista del Frosinone Luca Paganini, Graziano Battistini. Per Paganini ieri un gol importante. Per rinascere. Per continuare ad essere protagonista dopo il lungo calvario fatto di infortuni. “Luca - prosegue Battistini - è tornato quello di prima. È un ragazzo da Serie A, lo ha dimostrato. È un giocatore di assoluta affidabilità”.

Tra Battistini e Paganini dopo il gol, ieri “uno scambio di messaggi”, dice l’agente che poi rivela: “Era contento per il gol e dispiaciuto per il risultato. Ha in testa la salvezza della sua squadra. È molto legato al Frosinone”. Legato affettivamente al Frosinone e da un contratto che scadrà nel 2020. Rinnovo in vista? “Non ne abbiamo parlato. Oggi la cosa principale per Luca era rientrare alla grande. E lo ha fatto. Per i contratti - conclude l’agente - c’è tempo”.