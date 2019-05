ESCLUSIVA TMW - Galbiati: "Empoli e Parma a rischio B. Toro da EL"

© foto di Federico De Luca

La lotta salvezza e le possibilità del Torino di approdare in Europa. Ne abbiamo parlato con Roberto Galbiati, ex difensore di Fiornetina e Toro tra le altre. "Credo che per la B rischino Empoli e Parma, più del Genoa. Ho l'impressione - dice a TMW - che i rossoblù battano il Cagliari per poi fare un punto a Firenze. Il Torino? Deve vincere contro l'Empoli che ha il calendario più duro di tutti visto che l'ultima dei toscani è con l'Inter. Il Toro dopo tanti anni può tornare in Europa e se lo meriterebbe".

Perchè a suo parere la Fiorentina si ritrova in questa situazione?

"Dopo l'addio di Pioli si è spenta la luce nei giocatori che erano molto legati allo stesso Pioli. Il prossimo anno credo che i viola, d'obbligo, dovranno ripartire da zero con una rivoluzione totale".

