"Credo proprio che Gattuso meriti la conferma al Milan". Lo dice a TMW Massimo Giacomini, che per due stagioni è stato allenatore dei rossoneri. Per Tuttomercatoweb.com al 70% sarà ancora sulla panchina milanista. "Ha sempre avuto un comportamento attento e ha fatto giocar bene la squadra. Ora ha perso il derby ma al di là di questo la coppia Leonardo-Maldini lo confermerà. E Gattuso può arrivare con la sua squadra in Champions".

In che cosa in particolare a suo parere è migliorato Gattuso?

"Guardo i risultati e ci sono stati. Un calo può esserci. Piatek e Paqueta sono partiti bene ma ora il polacco non sempre ha tanti palloni giocabili. Sono convinto che il lavoro che Gattuso continuerà a fare porterà il Milan a disputare un bel finale di stagione. Credo inoltre che la società si sia assestata bene con il presidente Scaroni e con la coppia Leo-Maldini. Tornando a Gattuso mi piace anche come affronta le interviste e le conferenze. Tempo fa gli fu chiesto se effettivamente la formazione la faceva lui. E Gattuso rispose: la fa mia moglie. Ecco, Gattuso riesce ad essere spiritoso, a differenza di altri che si sarebbero arrabbiati. Mi piace sotto l'aspetto comunicativo e per come analizza sempre correttamente le partite. Non è facile, soprattutto se si perde".