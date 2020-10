esclusiva Hakimi subito decisivo, l'agente: "Ha voluto l'Inter a tutti i costi, scriverà la storia"

Intervistato in esclusiva da TMW all'indomani dell'ufficialità del trasferimento di Borja Mayoral alla Roma, l'agente Alejandro Camaño ha parlato anche dell'altro suo assistito Achraf Hakimi, autore di un grande avvio stagionale con la maglia dell'Inter: "Achraf è un autentico crack, come diremmo qui in Spagna. Ha lavorato tantissimo per essere a questi livelli e per arrivare a vestire la maglia dell'Inter. Lo vedo davvero felice in un top club europeo come quello nerazzurro, non avremmo potuto chiedere di più".