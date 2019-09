ESCLUSIVA TMW - Hubner: "Bel Tonali, giusto restare al Brescia. Buon Balo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tonali e Balotelli: erano loro due degli osservati speciali nella gara di ieri tra Brescia e Juventus. e noi, a TMW, per avere un giudizio approfondito e di spessore ci siamo rivolti a Dario Hubner, grande attaccante del recente passato e che col Brescia ha scritto pagine significative. "Per quanto riguarda Tonali è un giovane che ha fatto bene in B e che ha grandi prospettive. Brescia è la piazza giusta dove può crescere ancora. E' già forte ma può diventarlo ancor di più. Ha preso la decisione migliore restando nella squadra di Corini perché può giocare e farsi vedere ancor di più".

Il paragone con Pirlo quanto è calzante?

"Andrea era meno bravo in fase difensiva però in fase offensiva aveva il lancio di 40 metri, difficile da ritrovare. Pirlo è stato Pirlo, stiamo calmi. Aveva la capacità, con un passaggio, di trasformare l'azione da difensiva a offensiva. Lasciamo crescere Tonali con tranquillità"

E Balotelli invece come l'ha visto?

"Si è impegnato molto in una partita che poteva finire con un pari, sarebbe stato il risultato più giusto. Non ha fatto scenate, è rimasto sempre concentrato sulla gara. E' chiaro comunque che era fermo da tanto tempo e non si possono subito pretendere cose eccezionali. Ci vorranno ancora 2-3 partite per entrare nei meccanismi. Un mese e sarà al top".