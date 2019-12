ESCLUSIVA TMW - Inter, ag.Biraghi: “Macché fascismo, la verità sui parastinchi”

© foto di Federico De Luca

“Ci tengo a fare una premessa: Biraghi gioca a calcio fin da piccolo ed è professionista ormai da diversi anni e sul suo conto non si è mai sentito nulla né nessuna voce in particolare. Fa male che la sola fantasia di alcuni giornalisti possa alimentare un pensiero totalmente sbagliato sulla persona e l’uomo Cristiano Biraghi”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente del difensore dell’Inter Cristiano Biraghi, Mario Giuffredi chiude il caso fascismo legato ai parastinchi del suo assistito. “Una fantasia che - spiega Giuffredi - ha portato alcuni giornalisti a pensare che i simboli presenti sui parastinchi, che lui indossa, siano legati al fascismo”.

Spieghiamo nel dettaglio per chiudere il caso?

“Spiego brevemente il significato dei simboli sui parastinchi: è presente una scritta «Vae Victis» ovvero guai ai vinti e l'elmo del legionario. Si tratta del film «Trecento» e di un riferimento agli spartani sulla battaglia delle Termopili. Quindi altra epoca della storia rispetto a quella tirata in ballo. Quest’oggi si è letto anche qualcuno che facesse riferimento all’altro parastinchi su cui è presente una scritta “Sara Victoria” non è altro che i nomi della moglie e della figlia. Spero che questa storia finisca qui”.