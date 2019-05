ESCLUSIVA TMW - Inter, Simoni: "Spalletti, quanti errori! Io esonerato per meno"

Tanti tifosi dell’Inter, qualcuno pure del Torino. Palermo per qualche ora è diventata la casa di Gigi Simoni. Ex allenatore dei nerazzurri, ma anche di Genoa, Napoli e tante altre squadre che elencarle tutte diventa complicato. Un po’ frastornato, ma contento dell’accoglienza che la gente gli ha riservato presso il Los Angeles Café. A fare da padrone di casa della (ri)presentazione del suo libro “Simoni si nasce” organizzata da un club interista, Ignazio Arcoleo, volto storico del calcio italiano e calciatore di Simoni al Genoa negli anni settanta. “Per questa presentazione mi è sembrato opportuno chiamare Ignazio e baciarlo in fronte perché per il mio Genoa è stato un calciatore importantissimo, uno dei più fedeli e dal grande rendimento. Arcoleo è rimasto nel mio cuore”, dice Simoni a TuttoMercatoWeb.

Mister, che accoglienza dagli interisti.

“Un affetto ricambiato. Sono contento, davvero. Tante persone che mi manifestato grande stima è motivo di grande soddisfazione”.

L’Inter ripartirà davvero da Spalletti?

“Le voci che circolano non sono indirizzate verso di lui. Mi sembra che questo allenatore abbia creato una divisione tra i calciatori. Secondo me ha sbagliato. Le squadre di calcio vivono di rapporto positivo tra i calciatori. Per me l’Inter è una grande squadra, ma è stata portata via la fascia al capitano, un capitano che è stato criticato dai compagni e questo mi fa paura”.

Marotta ufficialmente ha preso posizione dichiarando che Spalletti verrà confermato.

“Io sono stato licenziato per molto meno... Poi Moratti lo ha anche ammesso, io avrei meritato di rimanere. Godevo della simpatia dei tifosi e del gruppo eccezionale che avevo”.

Conte ha detto no alla Roma. L’Inter - al di là del passato juventino - potrebbe essere una pista percorribile

“Per quanto riguarda il passato juventino beh, si metterà in riga. Spalletti ha fatto cose buone, ma ha anche perso la simpatia della gente e dei calciatori: ci sono stati degli errori”.

Ha scelto Palermo per la (ri)presentazione del suo libro. Qualche anno sarebbe potuto diventare un dirigente rosanero...

“Ero già pronto a lavorare. Poi Zamparini s’è stancato di aspettare la mia decisione e ha deciso che non andavo bene per il Palermo”.