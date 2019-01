Giulio Meozzi agente e in questo caso intermediario dell'operazione che avrebbe potuto portare Obiang dal West Ham alla Fiorentina (il mandato era in esclusiva da parte del club inglese per cedere il calciatore ai viola), spiega a Tuttomercatoweb.com i particolari di questa trattativa e i motivi per cui l'affare è poi saltato: "Per 11 milioni il West Ham aveva detto che cedeva il giocatore, su questo non ci sono dubbi. Il presidente lo ha tolto poi dal mercato dopo che si stava avvicinando la cessione di Arnautovic in Cina. In realtà poi il presidente era stato convinto a cedere lo stesso Obiang ma è stato il tecnico, Pellegrini, ad opporsi. La cifra offerta dalla Fiorentina era giusta e corretta. E' stato solo un dietrofront prima del presidente e poi di Pellegrini a far saltare l'operazione. Non a caso alla fine il West Ham ha fatto sapere che il giocatore non era in vendita e non che la cifra offerta non fosse adeguata".