esclusiva Ag. Falcone: "Si è consacrato ed è pronto per la serie A. Se parte Audero lui c'è"

Wladimiro Falcone sta convincendo tutti a suon di parate. L'estremo difensore del Cosenza (di proprietà della Samp) ha disputato una stagione di alto livello e adesso per lui potranno aprirsi scenari molto interessanti. "Sta andando forte, sia come rendimento che continuità", spiega ai taccuini di Tuttomercatoweb.com Giulio Meozzi, il suo agente. "Di solito si dice che un portiere di spessore porta 4-5 punti a campionato, lui ne ha portati 9-10".

Adesso ha 26 anni ed è arrivata la consacrazione.

"Quello del portiere è un ruolo particolare e comunque loro possono arrivare fino a 40. La sua consacrazione è arrivata nella seconda parte del campionato a Lucca e poi l'anno scorso alla Samp dove i suggerimenti e gli allenamenti col preparatore dei portieri Lorieri gli hanno dato la maturità necessaria per affrontare campionati importanti".

Che scenari possono aprirsi?

"Tante squadre sono interessate a lui, è sulla bocca di tanti. Se la Samp dovesse cedere Audero i blucerchiati potrebbero partire con lui, perchè si è meritato questa chance. Peraltro, oltre ad essere molto affidabile, viene anche dal settore giovanile e la Samp avrebbe dunque tutto l'interesse a sfruttare questa carta".

Sarebbe una bella occasione...

"Lo vedo il prossimo anno in serie A. Sta facendo bene e poi non va dimenticato che ci sarà un bel giro di portieri: in tante si muoveranno liberando posti per un palcoscenico che Wladimiro, ripeto, merita".

Tra l'altro è uno dei giocatori che da più tempo sono nella sua scuderia...

"Sì, la realtà è che lui e Alessio Vita, calciatori con famiglie serie alle spalle, non mi hanno mai messo in difficoltà e sono con me dai tempi degli Allievi. Questo a dimostrazione del fatto che sono persone di valore ed equilibrate".