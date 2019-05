ESCLUSIVA TMW - Juve miglior mercato, Torricelli: "Eppure poteva far meglio"

© foto di Federico De Luca

Quello della Juve è stato il miglior calciomercato. L'acquisto di CR7 è stata una perla unica, un colpo che pareva irrealizzabile e che ha mandato in estasi il popolo bianconero arricchendo anche il calcio italiano. "E' stato un buon mercato, eppure a mio parere poteva far meglio per certi aspetti", dice a Tuttomercatoweb.com Moreno Torricelli, ex calciatore bianconero. "Giocatori importanti ne sono arrivati, non ultimo Ramsey che alzerà il livello del centrocampo. Però..."

Però...

"Credo che si potessero fare scelte diverse in alcuni ruoli. Sono stati presi a volte troppi giocatori simili e mi riferisco alle tre mezzepunte tutte mancine come Douglas Costa, Bernardeschi e Dybala: si poteva cercare di prendere un destro e in effetti poi con l'assenza di Cuadrado un giocatore di questo genere è mancato. E' chiaro che adesso sono discorsi col senno del poi però anche in mezzo al campo serviva qualcuno che potesse dare più sostanza dal punto di vista del pressing. Sotto questo aspetto ci sono stati soltanto Matuidi e nel finale di stagione Emre Can".

Tutto questo a suo parere si è riverberato negativamente nel cammino in Champions?

"La Juve è stata costruita per tener palla e ha giocatori tecnici. Contro l'Ajax sono mancati certi giocatori che vanno in pressing. Come dicevo, ci sono stati Matuidi ed Emre Can ma servivano anche altri giocatori che danno continuità nel pressare gli avversari".