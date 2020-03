esclusiva Lazaroni: "Qui in Brasile c'è apprensione per l'Italia. Ognuno faccia la sua parte"

vedi letture

Quarantena anche in Brasile. Ma pure lì da Rio de Janeiro a San Paolo c'è preoccupazione per l'Italia. Sebastiao Lazaroni, ex ct della Selecao e ex tecnico di Fiorentina e Bari dice a Tuttomercatoweb.com: "Le notizie che arrivano dal vostro paese ci danno molta apprensione soprattutto per il numero di contagiati e di morti. Speriamo che il sistema sanitario regga. Ho contatti con i miei amici fiorentini e parlo con loro via whatsapp. mi raccontano della loro quarantena e di come si stanno comportando. Anche qui in Brasile la situazione è la stessa: a Rio è tutto chiuso ad eccezione di supermercati e servizi essenziali. E' arrivato il momento in cui ognuno deve fare la sua parte. sono ottimista che potremo a breve tornare ad una vita normale"

Quando si potrà tornare a giocare secondo lei?

"E' molto difficile ora perchè la nostra attenzione deve essere rivolta alla popolazione, ad essere attenti per il nostro presente e per il nostro futuro. Speriamo che si possa uscire velocemente da queste difficoltà e che possano riprendere anche tutte le attività produttive, altro elemento importante per la nostra esistenza e per l'economia"

Adesso intanto alla Fiorentina c'è Beppe Iachini alla guida, un suo ex calciatore...

"Beppe è stato un centrocampista di ottima applicazione, ha deciso di lanciarsi in una missione difficile ma è un uomo di calcio e come ex viola potrà certamente dare tranquillità alla tifoseria".

Perchè a suo parere Pedro ha fallito nella Fiorentina?

"Arrivava da un lungo periodo di inattività a causa dell'infortunio, la sua preparazione è stata diversa rispetto agli altri. Forse non c'è stata pazienza: ora è tornato in Brasile in un grande club come il Flamengo che sta facendo molto bene e per lui è più facile integrasi e mostrare le sue capacità. E' un calciatore di buone qualità tecniche, eccellente finalizzatore, con ottimo senso della posizione. E nel Flamengo sta mostrando questi valori".