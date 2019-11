ESCLUSIVA TMW - Lazaroni: "Gabigol? Resti al Fla, all'Inter non avrebbe spazio"

© foto di Lorenzo Marucci

Sebastiao Lazaroni, ex ct del Brasile ed ex tecnico di Fiorentina e Bari in Italia, ritiene che Gabigol per continuare ancora la sua crescita debba restare al Flamengo. In queste ore però si sta parlando anche dell'ipotesi Inter, per un ritorno che sarebbe clamoroso (i nerazzurri sono proprietari del suo cartellino). Del resto l'attaccante è stato il protagonista assoluto della conquista della Libertadores da parte del Flamengo. "Gabigol ha dimostrato nella stagione passato una grande maturità ed una notevole evoluzione dal punto di vista calcistico", dice a TMW Lazaroni. "Ha iniziato così così quest'annata, però poi è cresciuto ed è chiaro che con i due gol nella finale della Libertadores è entrato nella storia. E anche come dichiarazioni ha dimostrato di essere progredito, è equilibrato. Credo proprio che questa sia la sua migliore stagione della sua carriera. E' giovane, ha 23 anni e dopo aver militato nel Santos, nell'inter, nel Benfica e nel Flamengo sta sempre più maturando. Per un attaccante la crescita arriva col tempo".

Adesso però che cosa farebbe? Riportarlo all'Inter potrebbe essere una buona idea?

"E' difficile dare un'opinione definitiva nel senso che mi sembra che adesso la coppia d'attacco nerazzurra Lautaro-Lukaku sta funzionando bene. E se Gabigol deve essere ripreso per farlo diventare un'alternativa credo che gli si impedirebbe la sua crescita. Ma sono convinto che Inter e Flamengo stiano parlando della sua possibile permanenza al club rubronegro. Sempre che non ci siano ipotesi di altri grandi club. Ripeto, è difficile adesso trovare spazio nell'Inter e poi siamo a metà stagione e lui deve concentrarsi sul mondiale per club e sul finale di annata che vede il Flamengo in testa al Brasileirao".